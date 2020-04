Eksperci RSnW o wyborach: niezwyczajna sytuacja, wymaga niezwyczajnych rozwiązań

Sytuacja jest nadzwyczajna i nie ma z niej idealnego wyjścia - mówili goście programu "Radio Szczecin na Wieczór" o kampanii i wyborach prezydenckich.

Wybory należy zorganizować jak najszybciej - uważa politolog profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Należałoby przeciąć to wszystko, a przeciąć to można poprzez przeprowadzenie - oczywiście przez pocztę - wyborów, po to, żeby rząd i prezydent od połowy maja mogli całkowicie skupić się na radzeniu sobie z pandemią i problemami gospodarczymi.Politolog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Maciej Drzonek powiedział wprost: państwo musi funkcjonować, przełożenie wyborów oznaczałoby, że państwo sobie nie radzi.- Co więcej o tym czy państwo funkcjonuje, czy nie przekonujemy się zwłaszcza w stanie zagrożenia, bo wtedy możemy sprawdzić różne agendy państwowe, które powinny funkcjonować - przekonywał Drzonek.Natomiast dr hab. Piotr Chrobak z Uniwersytetu Szczecińskiego dodał: - Cały problem polega na tym, że część kandydatów i ich sztabów zamiast skupić się na bardzo okrojonej jednak kampanii, ale jednak kampanii wyborczej, to skupiła się na dyskusji czy przenieść te wybory, czy ich nie przenosić.Planowo wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja, a według ustawy przyjętej przez Sejm mają być to wybory korespondencyjne.