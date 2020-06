Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W okresie wakacji - od nadchodzącej soboty do 30 sierpnia - trasę Szczecin-Świnoujście codziennie pokonywać będzie 26 pociągów w obie strony.

Oznacza to, że przez większą część dnia pociągi Polregio będą kursowały przeciętnie co godzinę.



Jedna weekendowa para pociągów - do i ze Świnoujścia - kursować będzie w relacji wydłużonej do i z Zielonej Góry zapewniając możliwość wygodnego, bezpośredniego dojazdu nad morze mieszkańcom m.in. Gryfina, Chojny, Kostrzyna i Mieszkowic.



Dodatkowe pociągi wyjadą także na linię Szczecin-Kołobrzeg. Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa pociągi wracają na linię Sławno-Darłowo.