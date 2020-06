Lekcja niemieckiego - felieton Piotra Cywińskiego

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Guten Tag, liebe Freunde, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Inaczej zacząć mi nie wypada, w końcu mamy nowy rozdział w niemiecko-polskich stosunkach, ein neues Kapitel in den deutsch-polnischen Beziehungen, które są tak dobre, że dobrze nam tak.

A skoro nam tak dobrze, es uns so gut geht, i jesteśmy tacy bliscy przyjaciele, so dicke Freunde, to nie może być między nami żadnych żadnych tematów tabu, keine Tabuthemen.