Prezydent Duda proponuje wielką koalicję polskich spraw

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że chciałby być patronem wielkiej koalicji polskich spraw.

Zdaniem ubiegającego się o reelekcję prezydenta, taka koalicja powinna chronić najważniejsze polskie wartości: rodzinę, honor, ambicję i historię. Andrzej Duda dziękował liderom Zjednoczonej Prawicy za politykę prowadzoną przez pięć ostatnich lat.



Prezydent zaprosił na spotkanie po 12 lipca polityków PSL-u, Koalicji Polskiej i Konfederacji. Podkreślał, że Polsce potrzeba spokojnej i stabilnej polityki oraz współdziałania na rzecz tworzenia rozwiązań, które będą pomagały między innymi rodzinom i gospodarce.



- Proszę, byśmy postarali się znaleźć to wspólne miejsce, w którym razem będziemy mogli się spotkać i prowadzić polskie sprawy - mówił prezydent.



Andrzej Duda zapraszał do współpracy w sprawach najważniejszych, jak mówił, "w szerokiej koalicji polskich spraw, która dba o najważniejsze wartości i która w sprawach pozostałych umie usiąść do stołu i uzgodnić stanowiska".



Prezydent powiedział, że Polacy oczekują konsekwentnych i stabilnych działań, powrotu do normalności sprzed pandemii koronawirusa. Dziękował liderom Zjednoczonej Prawicy za politykę prowadzoną przez pięć ostatnich lat.