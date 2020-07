Solidarność wspiera. Pieniądze zamiast na jubileusz trafiły do pogotowia [ZDJĘCIA]

Nie będzie obchodów 40-lecia powstania NSZZ "Solidarności", wszystkie środki jakie miały pójść na tę uroczystość związkowcy z regionu przekazali Pogotowiu Ratunkowemu w naszym województwie.

Z funduszy zakupiono środki ochrony osobistej, potrzebne do walki z epidemią koronawirusa.Dary przekazano w piątek w siedzibie Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność ratownikom medycznym - mówi Mieczysław Jurek, przewodniczący Solidarności.- Postanowiliśmy, że w tej szczególnej sytuacji ograniczymy swoje obchody i zachowamy się tak jak powinien zachować się każdy, stąd decyzja, aby wszystkie środki, które miały pójść na obchody, m.in. koncerty, konferencje przeznaczymy na środki ochrony osobistej dla pogotowia ratunkowego - dodaje Jurek.Ratownicy dostali m.in. specjalistyczne maseczki oraz koszulki - opowiada przewodniczący Solidarności w Pogotowiu Ratunkowym Dariusz Mądraszewski.- Teraz są to maseczki wielokrotnego użytku z filtrami, o działaniu kompletnie antywirusowym, gdzie taki filtr - jak producent nas zapewnił - powinien starczyć na około miesiąc. Ratownicy będą mogli być bardziej pewni, że nie zarażą się drogą oddechową od pacjentów - informuje Mądraszewski.W sumie Ssolidarność przekazała dar wartości około 200 tysięcy złotych. Środki ochrony osobistej dla ratowników medycznych trafią do podstacji pogotowia ratunkowego w całym regionie.