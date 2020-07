Nowa siedziba pogotowia częściowo na kredyt? Obawy związkowców z "S"

Zaciągniecie kredytu komercyjnego na budowę nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Szczecinie może spowodować, że Wojewódzka Stacja straci płynność finansową - takiego scenariusza obawiają się związkowcy z Solidarności.

Nowy obiekt kosztować będzie 52 miliony złotych. Połowę kosztów przekaże rząd. Natomiast władze województwa dołożą 11 milionów złotych.Tym samym Pogotowie Ratunkowe musi zaciągnąć jeszcze 15 mln złotych kredytu, stąd obawy - mówi Dariusz Mądraszewski z "Solidarności" Pogotowia Ratunkowego.- Nie jesteśmy szczęśliwi z powodu tego kredytu. Obawiamy się [utraty - przyp. red.] płynności finansowej. To, co usłyszeliśmy na Sejmiku, ze część kredytu będzie spłacana poprzez sprzedaż Wojska Polskiego i inne ruchy ze strony marszałka, ale na razie są to słowa, obietnice - ocenia Mądraszewski.To kolejne obciążenie dla Pogotowia - dodaje przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, Mieczysław Jurek.- Nie pozwolimy na to, żeby zakład budżetowy o strategicznym znaczeniu, który w dużym stopniu decyduje o zdrowiu był podwójnie obciążany: z jednej strony zero dotacji z tytułu dodatkowych kosztów spowodowanych Covidem i z drugiej strony - obciążenie zakładu ogromnym kredytem komercyjnym. Obsługa i spłata tego kredytu może spowodować, że na wiele rzeczy dla pracowników nie starczy - przewiduje Mieczysław Jurek.Związkowcy oskarżają władze województwa o to, że zwlekały z inwestycją tak długo, aż koszty budowy się podwoiły.