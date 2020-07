Pogoń Szczecin - krajobraz po sezonie 2019/2020

Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kibice mogą czuć się rozczarowani - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" podsumowali miniony sezon w wykonaniu piłkarzy Pogoni Szczecin.

Podopieczni trenera Kosty Runjaića zajęli ostatecznie 6. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jesienią zespół prezentował jednak dużo wyższy poziom sportowy niż w drugiej części sezonu.



Wcześniejsze zapowiedzi sukcesów są zgubne dla prezesa Pogoni Jarosława Mroczka - mówił Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl.



- Teraz mocno się to na nim odbija, ale musi sobie z tym poradzić i pokazać, że chce z tym klubem zdobyć coś więcej niż do tej pory - mówił Daniel Trzepacz.



Kibice mieli pełne prawo oczekiwać sukcesów - podkreślał Antoni Bugajski, dziennikarz Przeglądu Sportowego.



- Wydawało się, że w tym sezonie wreszcie będą puchary. Że wszystko okrzepło, idzie w dobrym kierunku, jest perspektywa budowy stadionu, bazy, że jest trener, który już od dłuższego czasu buduje drużynę... - wyliczał Antoni Bugajski.



Tłumaczeniem nie może być sytuacja związana z COVID-19 - dodał Maciej Chudzik z portalu dumapomorza.pl.



- Pandemia była i część klubów z Ekstraklasy sobie z tym poradziła, a część nie. Piast Gliwice potrafił to pociągnąć, był konsekwentny, Lech Poznań doszusował potem, bo przecież był zdecydowanie niżej... - analizował Maciej Chudzik.



W ostatnich dniach z Pogonią Szczecin rozstał się główny sponsor - Grupa Azoty. Drużynie z tego tytułu nic nie grozi - tłumaczył na łamach Przeglądu Sportowego prezes klubu Jarosław Mroczek.



Przygotowania do nowego sezonu Portowcy rozpoczną 3 sierpnia.