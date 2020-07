Więcej atrakcji dla dzieci przy Stawie Brodowskim

Staw Brodowski. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Plac zabaw przy Stawie Brodowskim w Szczecinie zostanie rozbudowany. Właśnie ogłoszono przetarg na realizację kolejnego zadania SBO 2020.

Powstanie kolejna strefa dla dzieci, a w niej aż 10 nowych i atestowanych urządzeń. Wśród nich znajdą się: bujaki dla najmłodszych, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, trampolina, karuzela, piramida linowa oraz duże zabawki wielofunkcyjne ze zjeżdżalniami, ściankami do wspinaczki, drabinkami i torami przeszkód.



Na placu zabaw znajdą się także ławki oraz kosze na śmieci. Firmy zainteresowane rozbudową placu zabaw mogą zgłaszać się do Zakładu Usług Komunalnych do 8 sierpnia.