W Drawsku Pomorskim Amerykanie oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego

Stacjonujący na poligonie drawskim żołnierze armii Stanów Zjednoczonych wzięli udział w miejskiej uroczystości upamiętniającej zryw z 1944 roku. źródło: https://www.facebook.com/Drawsko

W Drawsku Pomorskim hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego oddali amerykańscy żołnierze. Stacjonujący na poligonie drawskim żołnierze armii Stanów Zjednoczonych wzięli udział w miejskiej uroczystości upamiętniającej zryw z 1944 roku.

Podpułkownik George Bolton z 2. Brygady 3. Dywizji Piechoty Sił Zbrojnych USA powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, że dla niego i jego żołnierzy udział w tak ważnym dla Polski wydarzeniu to prawdziwy zaszczyt.



- Jesteśmy bardzo dumni, że możemy oddać hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność tego kraju. Poświęcenie i oddanie tego, co jest najcenniejsze, czyli życia, jest powodem, dla którego zostaje się żołnierzem. Ma to dla nas niesamowicie duże znaczenie - przyznał.



Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński powiedział, że stacjonujący tam amerykańscy żołnierze od dawna biorą udział w obchodach historycznych i patriotycznych rocznic.



- Bardzo chętnie i bardzo często włączają się na terenie Drawska do różnych naszych obchodów rocznic i świąt. Sądzę, że dla nich pojęcie wolności i walki o nią jest im bliskie. Zresztą przez cały czas wspólnie ćwiczą z naszymi żołnierzami po to, by tej wolności bronić - powiedział.



Udział w uroczystości na placu Konstytucji w Drawsku Pomorskim wzięli też mieszkańcy.



W centrum miasta można w sobotę oglądać, przygotowaną przez IPN plenerową wystawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. Kilka sztuk pojazdów wojskowych zaprezentowali też polscy i amerykańscy żołnierze.