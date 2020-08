Kolejne opóźnienia na stadionie Pogoni

Inauguracja nowego sezonu Pogoni Szczecin na własnym stadionie, ale na starych trybunach. Wbrew zapowiedziom, nie uda się otworzyć dla kibiców nowej części obiektu przy ulicy Twardowskiego.

Murawa ma być gotowa do 12 września, czyli na mecz z Wisłą Kraków. Południowa i zachodnia trybuna jeszcze jednak nie są dokończone i nie będą mogły przyjąć kibiców.Rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński twierdzi, że opóźnienia są spowodowane pandemią koronawirusa.- No niestety rzutowała w pewien sposób na ten harmonogram robót, choćby na dostawy niektórych materiałów budowlanych potrzebnych do wykończenia nowych trybun. Niedobory pracowników - musieliśmy się z tym zmierzyć. Oczywiście potem trzeba przeprowadzić te wszystkie procedury odbioru - przekonuje Zieliński.Nowy termin oddania do użytku nowych trybun to późna jesień - dodaje rzecznik spółki ds. inwestycji.- Brak dokładnej daty może niepokoić - mówi szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie Marcin Pawlicki.- Przypominam, że Stadion Miejski jest dofinansowany kwotą 30 milionów złotych z Ministerstwa Sportu. O to zabiegali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, o to zabiegał wojewoda zachodniopomorski. Udało się te środki przeznaczyć, nie zmarnujmy więc tych środków. Kolejne opóźnienia, przesuwanie w czasie, to jest również zagrożenie utraty tych środków - apeluje Pawlicki.Koszt budowy stadionu Pogoni Szczecin, wraz z bazą dla dzieci i młodzieży, to 360 milionów złotych. Całość ma być gotowa za 2 lata.