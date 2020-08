Ma zarzuty korupcyjne, PO proponuje Gawłowskiemu stanowisko szefa senackiej komisji

Odpowiada przed sądem za korupcję, plagiat pracy doktorskiej i ujawnianie tajemnicy śledztwa. Politycy Platformy Obywatelskiej zaproponowali senatorowi Stanisławowi Gawłowskiemu stanowisko szefa senackiej komisji do spraw klimatu.

O tym, że Gawłowski został zgłoszony jako kandydat na ważne stanowisko w Senacie poinformował na Twitterze wicemarszałek Senatu Bogdan Pęk.„Nie zgadzamy się na powierzenie tej funkcji osobie, na której ciążą liczne zarzuty korupcyjne” - napisał wicemarszałek Senatu.Senator Gawłowski jest jednym z głównych oskarżonych w aferze melioracyjnej. Według śledczych, miał przyjmować łapówki w zamian za pomoc w ustawianiu przetargów organizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Proces Gawłowskiego toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.Polityk odpowiada ze przyjęcie łapówek na łączną kwotę 730 tysięcy złotych w postaci gotówki, apartamentu w Chorwacji i luksusowych zegarków.Podczas jednej z rozpraw biznesmen Krzysztof B. zeznał, że senator chciał od niego milion złotych za pomoc w ustawieniu przetargu na budowę wrót sztormowych na Jeziorze Jamno. B. zeznał, że wręczył politykowi „jedynie” 400 tysięcy, bo więcej nie miał.Gawłowski do Senatu dostał się jako niezrzeszony, ale popierali go politycy PO. Wsparcia w kampanii wyborczej udzielił mu marszałek Olgierd Geblewicz. Senatorowie PiS zapowiedzieli, że jeśli politycy PO wybiorą Gawłowskiego przewodniczącym, to zrezygnują z udziału w komisji do spraw klimatu.