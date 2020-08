Słuchaczka Ania pomogła małemu Frankowi i odwiedziła w radiu Kapitana Gowina

Pomogła małemu chłopcu i przy okazji spełniła swoje radiowe marzenie. Nasza słuchaczka Ania wylicytowała spotkanie z Kapitanem Gowinem w internetowej zbiórce dla Franka Kępy.

W piątek odebrała nagrodę i odwiedziła radiowe studio.- Sprawiliście, że mogłam pomóc w jakiś sposób Frankowi. To był dosyć trudny czas, ponieważ to było zaraz przed obostrzeniami, które nastąpiły. Ale mimo to, świadomość tego, że kiedy już będzie można do was przyjść, trzymała mnie naprawdę mocno przy życiu i przy nadziei tego, że nie dość, że Franek będę szczęśliwy, to ja jeszcze będę miała chociaż trochę frajdy - mówiła słuchaczka Ania.Zbiórka na leczenie Franka Kępy została zakończona sukcesem. Zebrano 9 milionów złotych na portalu siepomaga.pl.