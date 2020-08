Szabrownicy okradają niemiecki cmentarz na Skolwinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecińska policja prowadzi postępowanie w sprawie wykopywania kamieni nagrobnych przy zbiegu ulic Inwalidzkiej i Plażowej na szczecińskim Skolwinie.

O tym, że znikają ostatnie pozostałości byłej nekropolii, informują mieszkańcy i tamtejsza rada osiedla. Sprawę przybliżył nam Maciej Zaśko, dziennikarz lokalnego portalu Skolwin.info.



- Jak widać cmentarz jest opuszczony, ale w tamtym tygodniu przyszły informacje zarówno do rady osiedla, jak i później na mój portal, że ktoś z tego cmentarza dokonuje zaboru tych pozostałości fragmentów nagrobków - mówi Zaśko.



- Staramy się wyjaśnić coś z tym stało. Natomiast cmentarz od lat był plądrowany - mówi komisarz dr Marek Łuczak.



Cmentarz jest zarośnięty i wygląda mało zachęcająco, a dlaczego w ogóle interesujemy się takimi miejscami? Wyjaśnia Maciej Zaśko.



- To są ślady pamięci o ludziach. Cały Szczecin, wszystkie parki to teoretycznie cmentarze, z wyjątkiem Jasnych Błoni. Ci ludzie, mieszkańcy Szczecina, którzy budowali to miasto, są tam pochowani. To jest kwestia szacunku do ludzi - mówi Zaśko.