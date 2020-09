Mieszkańcy Przybiernowa nie chcą kolejnego masztu telefonii komórkowej

Mieszkańcy Przybiernowa sprzeciwiają się budowie masztu telefonii komórkowej. Pod protestem podpisało się blisko 60 mieszkańców.

Spółka Orange wprawdzie miała w tej miejscowości nadajnik, ale musiała go rozebrać, ponieważ kolidował z powstającą drogą ekspresową S3.



Firma znalazła nową lokalizację. - Niestety w pobliżu około 10 metrów od naszych działek - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", jeden z mieszkańców Adam Jóźwiak.



- Głupotą jest lokalizowanie masztu w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, jeżeli gmina dysponuje terenami, które są de facto niezamieszkałe i też można by było je wykorzystać - przekonywał Jóźwiak.



Budowla ma powstać na prywatnym gruncie. - Na razie firma Orange ustawiła tzw. mobilny maszt, na podstawie tzw. zgłoszenia, trwają kolejne procedury dotyczące już docelowego masztu - mówiła wójt Przybiernowa Lilia Ławicka.



- Firma złożyła do nas decyzję o warunkach zabudowy, a dokonuje analizy - bardzo wnikliwie chcę powiedzieć - pani urbanistka, która wysłała jakieś kolejne zapytania do firmy o uzupełnienie tego wniosku - tłumaczyła Ławicka.



Od środy czekamy na komentarz spółki Orange.