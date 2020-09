Z dna Zalewu Szczecińskiego wydobyto już miliony metrów sześciennych urobku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jedna czwarta prac zaplanowanych przy pogłębieniu toru wodnego do Szczecina została już wykonana - poinformowano w środę na specjalnej konferencji prasowej, w której wziął udział minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.

- To wszystko ma za zadanie podniesienie atrakcyjności regionu. Przede wszystkim pod kątem logistyki, transportu, przekierowanie ładunków, które dzisiaj nie płyną do naszych portów. Ale mam nadzieję, że za chwilę stworzymy takie możliwości, które pozwolą realizować właśnie te zadania - mówił Marek Gróbarczyk.



Z dna Zalewu Szczecińskiego wydobyto już miliony metrów sześciennych urobku. Jeszcze w tym roku do pogłębiarki "Amazone" dołączą dwie większe jednostki.



Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc przypomniał, że o tę inwestycję region zabiegał bardzo długo.



- Przez wiele lat, można powiedzieć, że przez wiele dziesięcioleci, Pomorze Zachodnie o tę inwestycję prosiło. Przypominam lata dwutysięczne, kiedy na jednym z istotnych budynków, na elewatorze, był umieszczony taki wielki billboard z celem 12,5 metra. I poprzednie rządy, można powiedzieć, że ten cel oczywiście akceptowały, tylko tego nie realizowały - mówił Hinc.



W środę z wód zalewu wyłoniła się pierwsza sztuczna wyspa usypana z urobku wydobytego podczas pogłębiania.