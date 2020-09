Ministerstwo ogłosi konkurs na nazwy powstających na zalewie wysp

Nazwy nowych wysp, które powstają na Zalewie Szczecińskim, będą wyłonione w konkursie. Organizatorem głosowania jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wyspy powstają z urobku, który wydobyto podczas pogłębiania toru wodnego do Szczecina - mówił minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk.- Która nazwa dostanie najwięcej głosów, taka nazwa zostanie. Wszystkim, którzy głosują, ale przede wszystkim pomysłodawcom tych nazw, których nazwy zostaną nadane naszym wyspom, zostaną przekazane specjalne upominki - mówił Gróbarczyk.Największa wyspa będzie miała 270 hektarów, druga 130 ha.- To w końcu nowa ziemia, ogromny teren, łącznie około 400 hektarów. Wszystkich Państwa zapraszam do głosowania i udziału w naszej zabawie - mówił minister gospodarki morskiej.Dotychczas wydobyto już 7 milionów metrów sześciennych piasku. Gdy zakończy się pogłębianie toru, jedna z wysp stanie się ostoją dla ptaków.