Trwa pogłębianie toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Finał prac za 2 lata

Siedem milionów metrów sześciennych urobku wydobyto z toru wodnego do Szczecina w ramach inwestycji, której celem jest zwiększenie jego głębokości do 12,5 metra.

To prawie jedna czwarta prac zaplanowanych w ramach tej inwestycji mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.- W tej chwili prawie w całości wykonana jest tzw. mijanka na Zalewie Szczecińskim, czyli obszar między drugą a trzecią bramą torową, gdzie tor będzie miał szerokość 250 metrów. To zostało już wykonane. W tej chwili zaczęły się też prace na Ostrowie Grabowskim związane z początkiem prac nad "ścinaniem lądu", tak, aby powstała tam duża obrotnica dla statków - wyjaśniał dyr. Zdanowicz.Jeszcze w tym roku na torze wodnym do Szczecina mają pracować trzy pogłębiarki, dziś jest jedna.- Za około tydzień przyjdzie druga pogłębiarka, a w październiku - trzecia. W pewnym momencie będziemy mieli trzy pogłębiarki na torze. Ta, która obecnie pracuje na Zalewie Szczecińskim pod koniec października zakończy swoje prace i do końca inwestycji, czyli do marca 2022 roku na torze będą pracowały dwie pogłębiarki i odkładały urobek na wyspy - dodał.Pogłębiony tor wodny umożliwi wpłynięcie do Szczecina statków średniej wielkości. Inwestycja ma zostać zakończona w 2022 roku.