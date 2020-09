Radni PiS: podwyżki opłat SPP to "wojna wypowiedziana kierowcom"

Przeprowadzenia referendum w sprawie dalszego funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie domagają się radni Prawa i Sprawiedliwości.

To reakcja części radnych na zaproponowany przez Urząd Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Zakłada znaczne rozszerzenie miejskiej strefy oraz podniesienie opłat. Podwyżki miałyby wynieść nawet 114%.Ten projekt to wojna wypowiedziana kierowcom - uważa Marcin Pawlicki, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Kolejny ukryty podatek wprowadzany przez Koalicję Obywatelską i partię Bezpartyjnych. Kolejny podatek, który będzie głęboko sięgał do kieszeni mieszkańców, będzie ich łupił. To jest ewidentna wojna wypowiedziana kierowcom w Szczecinie. 77 procent mieszkańców jest przeciwnych tym podwyżkom. To nie jest ten czas, to musi być poprzedzone odpowiednimi krokami - mówi Pawlicki.Głosowanie radnych w sprawie podniesienia opłat i rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie odbędzie się w najbliższy wtorek.