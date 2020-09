Akademia Sztuki w Szczecinie stawia na tradycyjne zajęcia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O tym, jak nauka będzie wyglądać w nowym roku akademickim w dobie koronawirusa, mówiła w "Rozmowie pod krawatem" prof. Mirosława Jarmołowicz - rektorka Akademii Sztuki w Szczecinie.

Jak dodawała, pierwsze roczniki muszą mieć bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia. System hybrydowy ma dotyczyć tylko wykładów dla dużych grup.



- Zależy nam na tym, żeby zajęcia odbywały się w grupach maksymalnie osiem osób z zachowaniem odległości itd. Ale żebyśmy mieli bezpośredni kontakt, bo nie da się uczyć studentów sztuk muzycznych i plastycznych, poprzez monitor - mówiła rektorka Akademii Sztuki w Szczecinie.



Jarmołowicz dodała, że Akademia otworzy się także na mieszkańców.



- W pierwszej kolejności otwieram dziedzińce, to się stanie do końca grudnia. Zrobimy jeden dziedziniec tzw. cichy, z wejściem do środka, do teatru, galerii, sklepiku studenckiego. Drugi z muzyczką, co piątek, sobota niedziela, z gastronomią - mówiła prof. Mirosława Jarmołowicz.



Prof. Mirosława Jarmołowicz została wybrana na rektora w lipcu, na stanowisku zastąpiła Dariusza Dyczewskiego.