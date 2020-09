Prezydent Krzystek z odsieczą "Pionierowi"?

Prezydent Szczecina deklaruje pomoc dla najstarszego kina w Polsce - właściciel "Pioniera" w al. Wojska Polskiego właśnie zawiesił działalność przez pandemię koronawirusa.

Na początku sesji Piotr Krzystek odpowiadał na pytanie w tej sprawie zadane przez radną Dominikę Jackowski. Prezydent Szczecina zapewnił, że miasto chce pomóc w utrzymaniu "Pioniera".- Oczywiście zajmujemy się tym tematem. Informacja jest dla nas dość świeża, ale wiem, że nasze służby podejmują kontakt z właścicielem i będą na ten temat rozmawiali. Zgadzam się oczywiście, że kino "Pionier" nie powinno zniknąć ze Szczecina, bo jest wartością. Aleja Wojska Polskiego szykuje się do remontu i nie wyobrażamy sobie, chyba wszyscy, by "Pionier" nie funkcjonował. Podejmujemy działania, oczywiście stosując reguły i przepisy, które nas też obowiązują. Z troską do tematu podchodzimy i na pewno będziemy się starali wesprzeć - zapowiedział.Miasto ma także współpracować z prywatnym szczecińskim portalem Wspieram.to, który zamierza ogłosić publiczną zbiórkę na pomoc "Pionierowi".