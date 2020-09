Konfederacja: większe opłaty za Strefę Płatnego Parkowania to haracz [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Kierowca też człowiek", "NIE! Dla gnębienia kierowców" czy "Stop podwyżkom SPP" - m.in. innymi takie hasła prezentowali działacze Konfederacji, którzy protestowali pod szczecińskim urzędem miasta. Chodzi o zmiany w Strefie Płatnego Parkowania.

Zdaniem organizatorów władze miasta pozorując walkę z korkami, chcą sięgnąć głębiej do kieszeni kierowców, mówi Dariusz Gładun z Konfederacji.- Po podniesieniu tych opłat niektóre osoby stracą na tym nawet 500 złotych miesięcznie. Mówię tu o osobach, które z różnych przyczyn mieszkają poza Szczecinem, ale dojeżdżają do pracy. Opłaty, które pan Krzystek chce nam zafundować urosną wręcz do miana haraczu - ocenił.Radni o losach uchwały, która ma wprowadzić zmiany do SPP decydują właśnie we wtorek.Przewiduje ona m.in. powiększenie strefy, a także podniesienie cen w poszczególnych podstrefach.Urzędnicy tłumaczą, że po mieście jeździ coraz więcej samochodów, a ulice są coraz bardziej zakorkowane. Nowe przepisy miałyby skłonić szczecinian do przesiadki do komunikacji miejskiej i częstszej rotacji aut na miejscach postojowych.