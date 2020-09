Szczecinianie wybrali nazwy dla wysp usypanych na Zalewie Szczecińskim

"Brysna" i "Śmięcka" - takie nazwy internauci wybrali dla dwóch nowych wysp usypanych na Zalewie Szczecińskim w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej.

"Brysna" to połączenie nazw "bryza" i "sny". Z kolei "Śmięcka" nawiązuje do uroczyska i nieistniejącej już wsi w powiecie goleniowskim.Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim powstały przy okazji pogłębiania toru wodnego.Ministerstwo czekało także na propozycje dotyczące nowej sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym - tu głosowanie wygrała "Estyjska", to średniowieczna nazwa zalewu.