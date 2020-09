Widokowa droga rowerowa Międzyzdroje-Świnoujście [ZDJĘCIA]

W Międzyzdrojach powstanie widokowa droga dla rowerów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Gratka dla rowerzystów. W Międzyzdrojach powstanie widokowa droga dla rowerów.

Budowa nowej ścieżki właśnie rusza - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- Przebieg tej trasy jest niezmiernie widowiskowy, to ok. 2,5 kilometra bezpośrednio po koronie wydmy. Jadąc rowerem mamy piękną perspektywę na Zatokę Pomorską. Jest to niesamowitą wartością dodaną dla tej ścieżki rowerowej - podkreślił.



Ścieżka będzie się łączyła z istniejącą obecnie drogą R20, która biegnie przez nadmorski las.



- Można potem ten kawałek trasy wykorzystać, bo będzie się łączyła z "Trasą na dwóch kółkach" wokół zalewu Szczecińskiego. Tą "na dwóch kółkach" wokół Zalewu kończymy odcinek Międzyzdroje-Wolin w ciągu najbliższego miesiąca, a termin realizacji na tamtą mamy do końca czerwca - dodał.



Droga po koronie wydm zacznie się na wysokości wejścia H na plażę i zakończy około kilometra za Lubiewem w kierunku zachodnim. Dodatkowo na wysokości Lubiewa ma powstać miejsce wypoczynku dla turystów.