Saryusz-Wolski: "Wojna informacyjna przeciwko Polsce trwa"

Efekt cynicznych kłamstw opozycji, której chcą wierzyć europejscy politycy - tak europoseł Jacek Saryusz-Wolski mówił w "Rozmowie pod krawatem" o "grillowaniu" Polski w sprawie rzekomych prześladowań mniejszości LGBT.

Polityk PiS komentował ostatnie wypowiedzi urzędników Unii Europejskiej o fake newsach w sprawie "stref wolnych od LGBT" w Polsce.- Wojna informacyjna przeciwko Polsce trwa. Oparta o kłamstwa, stygmatyzująca, na skutek której ponosimy duże straty wizerunkowe. Stosują to na szeroką skalę Rosjanie, ale również wewnątrz Unii Europejskiej jedni drugich biczują, smagają, podkopują. Nie należy zakładać, że druga strona w dobrej wierze jest niedoinformowana, myśli, że chce dobrze. Także trzeba przejść do ataku, do ofensywy, zamiast się użalać nad sobą - mówi Saryusz-Wolski.Jacek Saryusz-Wolski komentował też list ambasadorów w sprawie praw LGBT. Europoseł podkreślał, że to łamanie międzynarodowych umów, które zakazują mieszania się w wewnętrzne sprawy kraju, co "bardzo źle świadczy o tych dyplomatach".