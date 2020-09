Są pieniądze na nową promenadę w Trzebieży

Trzebieską promenadę podpalono w nocy z 23 na 24 listopada ubiegłego roku. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Są zagwarantowane pieniądze na odbudowę promenady w Trzebieży. Zgodę na to wydali we wtorek radni z Polic. Remont pomostu nad Zalewem Szczecińskim ma potrwać do czerwca przyszłego roku.

Kilkaset metrów - wykonanej z tworzywa sztucznego - promenady podpaliło dwóch młodych ludzi w listopadzie 2018 roku. Zostali zatrzymani już kilka godzin po tym zdarzeniu na podstawie zapisu kamery monitoringu miejskiego. Uchwyciła ona przestępców na gorącym uczynku, gdy wylewali benzynę na plastikowy pomost.



W grudniu ubiegłego roku do sądu trafił przeciwko nim akt oskarżenia - mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Odbudowa promenady ma kosztować ponad 4 mln złotych. 1,7 mln wypłacić ma firma ubezpieczeniowa. Teraz kiedy radni wydali już zgodę będzie można ogłosić przetarg na wykonawcę zadania. Gmina ma wszelkie zgody niezbędne do rozpoczęcia prac.