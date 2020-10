Spotkanie sztabu kryzysowego ws. żółtej strefy w Szczecinie

Z 213 łóżek szpitalnych łózek przygotowanych dla pacjentów z koronawirusem w regionie, zajętych jest 81. To informacje, jakie przekazano podczas spotkania sztabu kryzysowego zwołanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca.

To łóżka, które znajdują się w szpitalach z obu poziomów zabezpieczenia. Szpitale zostały podzielone na dwa poziomy. Pierwszy to te placówki, gdzie będą trafiać pacjenci z podejrzeniem koronawirusa. W Zachodniopomorskiem to szpitale powiatowe przy Unii Lubelskiej i Zdroje w Szczecinie. W placówkach drugiego poziomu, czyli przy Arkońskiej w Szczecinie i w Koszalinie, leczeni będą pacjenci chorzy na Covid-19.We wszystkich szpitalach do dyspozycji są 64 łóżka respiratorowe, z których 8 jest zajętych.Wojewoda zachodniopomorski wystąpi do starostów o podwojenie liczby miejsc do kwarantanny w powiatach. Zapowiedział także zwiększanie liczby miejsc w izolatoriach. Zaapelował także do mieszkańców regionu o noszenie maseczek i przestrzeganie obostrzeń.Decyzją Ministerstwa Zdrowia od soboty Szczecin będzie w strefie żółtej. Oznacza to szereg obostrzeń. Dotyczą one między innymi limitów osób w restauracjach, na siłowniach czy weselach. Na razie nie wprowadzają nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu.