"Strefa żółta" w Szczecinie. Pełna lista obostrzeń

Limity osób w restauracjach, na siłowniach, podczas wydarzeń kulturalnych, w kinach i na weselach - tak jest od soboty w Szczecinie. Decyzją Ministerstwa Zdrowia, Szczecin został zakwalifikowany do "żółtej strefy". To z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem.

W sumie w całym kraju 51 powiatów znalazło się w strefach żółtych (34) i czerwonych (17). W strefie czerwonej znalazł się między innymi Sopot. W strefie żółtej Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kielce i Nowy Sącz. 17 jest w alercie, czyli są zagrożone wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń. Na listę powiatów i miast z alertem, które mogą zostać objęte dodatkowymi obostrzeniami trafiły między innymi Warszawa, Suwałki, Słupsk i Zielona Góra.





Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział, że od przyszłego tygodnia zostaną zaostrzone kryteria klasyfikacji miast i powiatów do poszczególnych stref. - Będzie zdecydowanie łatwiej miastom z dużą liczbą mieszkańców dostać się do strefy żółtej i do strefy czerwonej - powiedział Kraska.







Wiceminister zdrowia nie wykluczył, że dodatkowe obostrzenia dotyczące organizacji imprez rodzinnych i noszenia maseczek w przestrzeni publicznej zostaną wprowadzone wcześniej, niż planowano. - Przewidujemy, że te obostrzenia, czyli imprezy rodzinne w strefie zielonej - 100 osób, w strefie żółtej - 75, w strefie czerwonej - 50, ale także w strefie czerwonej - zamknięcie lokali gastronomicznych powyżej godziny 22 i obowiązek noszenia miasteczek w przestrzeni otwartej w strefie żółtej, czerwonej będzie prawdopodobnie wprowadzony w połowie października. Chyba, że niestety epidemia będzie przyspieszała, wtedy ten okres skrócimy - zapowiedział Kraska.



W kinach, sala będzie mogła być zapełniona w 25 proc., podobnie trybuny podczas wydarzeń sportowych. Z kolei w restauracjach może znajdować się jedna osoba na 4 metry kwadratowe, a w weselach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób. To tylko niektóre z obostrzeń, jakich przestrzegać będą musieli od soboty mieszkańcy Szczecina.Na razie jednak nie będzie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Jak mówią mieszkańcy Szczecina, najważniejszy jest zdrowy rozsądek. - Myślę, że to niewiele zmieni. Ludzie dalej nie będą nosili maseczek i dalej będzie wzrost. Do niektórych to nie dotrze. To przesada, na wyrost wszystko. Rodzi się bardzo dużo absurdów - mówią szczecinianie.Najwięcej zakażeń notujemy na imprezach rodzinnych takich jak wesele. - Zmniejszenie liczby uczestników nie wystarczy - mówi mikrobiolog Joanna Jursa-Kulesza, kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. - Musimy się na coś zdecydować. Albo przestaniemy udawać, że wesele nie jest dobrą możliwością do zakażenia, bo ograniczenie tej liczby do plus minus 20-30 osób nie ma znaczenia.Ogniska koronawirusa są między innymi w Szpitalu Wojskowym - tam choruje personel i pacjenci, choć sytuacja jest już opanowana, także w Pogoni Szczecin - zakażeni są piłkarze, trenerzy i pracownicy klubu, a w Teatrze Polskim - aktorzy i pracownicy techniczni.- 1 osoba na 4m2- max. 25% na widowni- w pomieszczeniach 25% widowni- otwarta przestrzeń na obiektach sportowych 25% widowni- otwarta przestrzeń max. 100 osób- 1 osoba na 4m2- dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek- 1 osoba na 10m2- 1 osoba na 7 m2- max. 25% widowni- po uzyskaniu negatywnego wyniku testu max. 6 dni przed startem rehabilitacji- max. 150 osób- wewnątrz obowiązkowe maseczki- na zewnątrz 1,5 m odległości lub maseczki- max. 100 osób- 100% miejsc siedzących lub 50% siedzących i 50% stojących- maseczki obowiązkowe- w komunikacji miejskiej- w miejscach ogólnodostępnych lub 1,5 m odległości- w zakładach pracy/budynkach użyteczności publicznej- w obiektach handlowych- w trakcie kultu religijnego (także na cmentarzu)- rękawiczki/dezynfekcja- zakaz prowadzenia działalności- może przebywać wyłącznie obsługa i osoby obsługiwane