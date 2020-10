Goście Kawiarenki o walce z pandemią

Walka z pandemią była jednym z głównych tematów "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki mówił, że wzrost liczby potwierdzonych przypadków choroby to efekt częstszych testów.- Mówiłem o tym na początku kwietnia. Żeby zwalczyć epidemię, to po pierwsze trzeba testować obywateli. Oczywiście państwo nie było do tego w ogóle przygotowane. Teraz na szczęście, testujemy coraz więcej ludzi i jest coraz więcej zakażonych - powiedział Łącki.Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy, zarzucał natomiast polskiemu rządowi nieodpowiednie przygotowanie do drugiej fali zachorowań.- Przespaliśmy moment, który był bardzo istotny, czyli przygotowanie do drugiej fali pandemii. Mam wrażenie, że zajęto się rekonstrukcją rządu, a nie zadbano o przygotowanie się na to, co się może wydarzyć - stwierdził Wieczorek.Jakub Kozieł z Konfederacji dodawał, że działania rządu premiera Morawieckiego są niespójne i brakuje w nich konsekwencji.- Z jednej strony są różne nakazy, zakazy, a z drugiej strony, jeżeli jest to wygodne dla rządzących, to jest całkowicie pomijane. Żeby przekonać społeczeństwo, że te działania są słuszne, to najpierw wymagajmy tego od siebie - powiedział Kozieł.Partii rządzącej bronił natomiast radny klubu PiS w Radzie Miasta Szczecina Leszek Duklanowski.- Żaden kraj na świecie nie był przygotowany do tej pandemii. Rok temu nikt nawet o tym nie myślał. Także myślę, że powtarzanie ciągle jak mantrę, że Polska jest nieprzygotowana i polski rząd nie był przygotowany na pandemię, to takie zakłamywanie rzeczywistości - uważa Duklanowski.W niedzielę łączna liczba zakażonych koronawirusem Polaków przekroczyła 100 tysięcy. Od początku pandemii na COVID-19 zmarło ponad 2 i pół tysiąca osób.