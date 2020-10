"Piątka dla zwierząt" poróżniła gości "Kawiarenki"

"Piątka dla zwierząt" została przegłosowana w Sejmie. Ustawę, która między innymi zakazuje hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny, poparło ponad 350 posłów.

W "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin chwalił ją także poseł Lewicy, Dariusz Wieczorek. - Generalnie absolutnie z taką ideą się zgadzamy i ten projekt, który się pojawił ze strony Prawa i Sprawiedliwości, znalazł nasze uznanie i poparcie. To jest też realizacja naszego programu.Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej, również poparł "Piątkę dla zwierząt". - Koalicja Obywatelska jest za przyjęciem tego projektu, nasi wyborcy oczekują od nas, że będziemy jednak dbali o dobrostan zwierząt. Skończymy więc z ubojem zwierząt na futra i z ubojem rytualnym.Krytycznie do ustawy o ochronie zwierząt podszedł natomiast Jakub Kozieł z Konfederacji. - Z pozoru chodzi tu o ochronę zwierząt, a w rzeczywistości likwiduje to potężną gałąź polskiej gospodarki. Ja bym chciał, żeby prezydent Duda powiedział, że wetuje tę ustawę, że ją całkowicie odrzuca.Teraz "Piątka dla zwierząt" trafi do Senatu.Leszek Duklanowski, radny z klubu PiS, zastanawiał się, jakie poprawki wprowadzi izba wyższa. - Nie godzi się w XXI wieku przedkładać wpływy finansowe nad takie działania. Ja uważam, że projekt ustawy idzie w dobrym kierunku, natomiast nie wiemy, jaki będzie wynik po poprawkach Senatu, a później w Sejmie.Głosowanie w Senacie odbędzie się 13 października.