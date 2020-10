Lekarz o bezpieczeństwie noszenia maseczek

Noszenie maseczek na otwartej przestrzeni jest nieuzasadnione - tak w "Rozmowie pod Krawatem" Radia Szczecin mówił rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Według profesora Bogusława Machalińskiego zbyt częste zakrywanie nosa i ust prowadzi do powikłań zdrowotnych.- Sportowcy, którzy biegają za chwilę mają zapalenie przedniej części oczodołu, czyraki, Nawet wśród księży to obserwujemy, w zasadzie prawie, że nagminnie. Powietrze z maski uderza w oczy, nie wszyscy to na pewno tolerują, ten dwutlenek węgla i te namnażające się tam bakterie. Mamy badania szwajcarskie, sprzed dwóch tygodni, mówiące o tym, że po dwóch godzinach noszenia bawełnianej czy flizelinowej powstaje tam koktajl bakterii, grzybów i pierwotniaków, którymi noszący inhaluje się - tłumaczy Machaliński.Poza tym, jak dodaje rektor PUM prof. Machaliński, maski chronią tylko częściowo.Zatrzymują wirusa, który może przenosić się drogą kropelkową, więc ograniczają transmisję powietrzną.