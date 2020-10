Berlin wprowadza kolejne obostrzenia

W związku z rosnącą liczbę przypadków COVID-19 nowe ograniczenia w Berlinie wprowadzają władze miasta, wśród nich ograniczenie liczby osób, uczestniczących w spotkaniach w miejscach publicznych.

Jak pisze "Berliner Morgenpost" między godziną 23:00 a 06:00 rano nie można gromadzić się w większych grupach. Oznacza to, że np. spotkania w parkach czy innych miejscach publicznych muszą zakończyć się przed godziną 23:00. Po tej godzinie od 6:00 rano na wolnym powietrzu może się spotkać najwyżej pięć osób z różnych gospodarstw domowych lub członkowie dwóch gospodarstw domowych, a w miejscach prywatnych może spotkać się w zamkniętych pomieszczeniach jedynie dziesięć osób.W podanych godzinach wszystkie miejsca, w których można kupić alkohol będą zamknięte - dotyczy to m.in. barów i restauracji, supermarketów i kiosków. Także w tym czasie stacje benzynowe mogą sprzedawać tylko paliwo i akcesoria samochodowe.Nowe restrykcje będą obowiązywać jak na razie do końca października.