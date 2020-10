Władza lecznicy poinformowały, że pozytywny wynik testu na COVID-19 otrzymało sześć osób z personelu medycznego z oddziału otolaryngologicznego.

Wszyscy pracownicy oddziału zostali objęci kwarantanną domową do 25 października. Do tego czasu oddział został zamknięty, a wszystkie przyjęcia pacjentów, także do poradni laryngologicznej wstrzymano.Pozostałe oddziały pracują, jednak obowiązuje w nich zakaz odwiedzin.