Elektryczny prom na ukończeniu, wodowanie wkrótce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Elektryczny prom pasażersko-samochodowy buduje w Szczecinie firma Finomar.

Statek będzie mógł zabierać na swój pokład prawie 400 pasażerów, 24 samochody osobowe i 4 ciężarowe. Napęd promu będzie na prąd.



- Napęd będzie w 100 procentach elektryczny. Bedzie doładowywał swoje baterie od strony lądu, kontynentu. Przewoził na wyspę będzie ładunek: ludzi, samochody i samochody ciężarowe. Po krótkim postoju będzie wracał. A w okresie nocnym będzie doładowywał swoje baterie do 100 procent - tłumaczy Arkadiusz Świech z firmy Finomar.



Prom będzie częściowo wyposażony.



- Budujemy w całości kadłub z aluminiowym mostkiem nawigacyjnym. On będzie pomalowany, będzie częściowo wyposażony tak, żeby nie musiał dokować u ostatecznego klienta, natomiast resztę urządzeń kontrahent wykona we własnym zakresie - dodał Arkadiusz Świech.



Wodowanie statku planowane jest za dwa miesiące.