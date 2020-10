Nowe obostrzenia a podróże pociągiem. Co się zmieniło?

Od soboty 17 października w komunikacji publicznej obowiązuje limit pojemności - 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

Dotyczy to też pociągów. PKP Intercity zapewnia, że będzie wydłużać składy, na które zdążyło sprzedać większą liczbę biletów w przedsprzedaży - informuje portal rynek-kolejowy.com.PKP Intercity, które wprowadziło kilka miesięcy temu obowiązkowe miejscówki - a jednocześnie sprzedaje dużo biletów w przedsprzedaży - też musiało się przystosować do zmian.Jak informuje przewoźnik, pasażerowie muszą teraz zajmować co drugie miejsce siedzące, zachowując odstęp. Jednocześnie przewoźnik podkreśla, że można zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie.