Bezcenny zabytek Trzęsacza wymaga odsolenia [ZDJĘCIA]

Ruiny kościoła w Trzęsaczu. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ostatni raz zabieg odsolenia ruiny słynnego kościoła w Trzęsaczu przechodziły dekadę temu.

- Kościół w Trzęsaczu jest naszą wizytówką. Oczywiście jest to duży wysiłek, ponieważ ratowanie tych ruin to są naprawdę wielomilionowe inwestycje. Teraz jest kolejny etap, czyli musimy zabezpieczyć je na przyszłość - mówi Konstanty Tomasz Oświęcimski, wójt Rewala.



Wybudowany na przełomie XV i XVI wieku kościół został zniszczony w wyniku wdzierania się morza w głąb lądu. Od lat gmina podejmuje trud ratowania tego, co zostało z zabytku.



- Warunki atmosferyczne robią swoje, na ściankach osadza się sól. Upływ czasu też zrobił swoje, więc żeby te cegły miały tę swoją barwę i by nie uległy skruszeniu, to musimy to zabezpieczyć - mówi Oświęcimski.



Gmina Rewal będzie się starać o dofinansowanie na przeprowadzenie niezbędnych prac. Same ruiny stojące na klifie są jedynym tego rodzaju zabytkiem w całej Europie.