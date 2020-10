Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie.Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wielozadaniowy statek zwodowano we wtorek w firmie Finomar w Szczecinie. Jednostkę na wodzie posadowił dźwig pływający Lodbrok.

- Dźwig może podnieść maksymalnie 260 ton. Statek waży ok. 200 ton. Może być podniesiony i zwodowany poprzez ustawienie na wodzie. Cała operacja będzie trwała około godziny - mówi Arkadiusz Świech z firmy Finomar.



Finomar budował już statki tego typu.



- To nie jest dźwig obrotowy. Ma cztery pędniki, jest stałą jednostką; musi się przesunąć bliżej środka Odry i ustawić statek do ostatecznego wyposażenia przy naszej kei. Wodowanie jest o tydzień wcześniej, niż planowaliśmy z armatorem. Tak się złożyło, że mimo pandemii się udało - dodał.



Dalsze prace przy statku będą już prowadzone przy nabrzeżu. Jednostka odpłynie ze Szczecina 3 listopada.