Organizatorzy protestu w Szczecinie: Nasz cel to przedterminowe wybory i aborcja na życzenie [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Naszym wspólnym celem jest doprowadzenie do przedterminowych wyborów - mówiły organizatorki i uczestniczki strajku na placu Solidarności w Szczecinie.

To już siódmy dzień ulicznych protestów, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że aborcja w przypadku poważnego uszkodzenia płodu jest niekonstytucyjna. Dopuszczały to przepisy wypracowane w ramach tzw. kompromisu aborcyjnego. Protestujące kobiety w Szczecinie mówiły, że nie walczą już o zmianę tego orzeczenia, ale o to, by aborcja w Polsce była na życzenie.- To nie chodzi o zakaz aborcji, ale traktowanie kobiet w Polsce, traktowanie mniejszości seksualnych. Przyszedłem, żeby wspierać nasze kobiety i żeby sprzeciwić się naszej władzy, bo to co wyczyniają, to przechodzi ludzkie pojęcie - tak mówili uczestnicy strajku.Dagmara Adamiak, jedna z organizatorek dodawała, że przez wiele lat Polki godziły się na kompromis aborcyjny. - Strona rządząca chce jednak zabrać nam więcej praw, dlatego mówimy dość! Prawa kobiet to punkt zapalny, ale chodzi o dużo, dużo więcej. Uważam, że naszym wspólnym celem powinno być to, żeby odbyły się przedwczesne wybory - powiedziała Dagmara Adamiak.Mimo tego, że ten kompromis aborcyjny nie był korzystny dla kobiet, staraliśmy się go utrzymać, ale władza się z tego wycofała - mówiła Dagmara Adamiak.- Jedna i druga strona jakoś się dogadaliśmy, a oni po prostu nie mogli wytrzymać, żeby nie zabrać nam więcej praw. Mówimy dość. Skoro wy nie umiecie utrzymać kompromisu, który jest dla nas tak naprawdę beznadziejny, no to sorry bardzo. To teraz my chcemy mieć pełne prawa do naszego ciała. I my się nie cofniemy - mówiła Adamiak.Na placu Solidarności głos zabrała także pisarka i wykładowczyni Uniwersytetu Szczecińskiego Inga Iwasiów. Zwróciła się do rządzących.- Jak legalnie odsunąć od władzy szaleńców? Musicie sami posprzątać bałagan. Musicie wziąć odpowiedzialność za każdy dzień, w którym w stanie wyższej konieczności ryzykujemy na ulicach - mówiła Iwasiów.Na placu Solidarności zebrało się ok. 3 tysięcy osób.