Radni KO chcą przyjęcia stanowiska: "Szczecin wspiera kobiety"

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Protesty nie ustaną, dopóki rząd PiS nie odda władzy - tak o celu protestu mówi radna Koalicji Obywatelskiej.

Klub ten zapowiada zwołanie sesji nadzwyczajnej rady i przyjęcie jednozdaniowego stanowiska: "Szczecin wspiera kobiety". Opozycyjny w radzie PiS zwraca uwagę, że to niepotrzebne mieszanie samorządu w politykę, zamiast zajmowania się pilnymi sprawami miasta.



Radni KO na konferencji pokazali obrazek, ozdobiony czerwonym piorunem i logiem Strajku Kobiet oraz ze wspomnianym zdaniem. Urszula Pańka z KO zapewnia, że "stoją murem za kobietami" po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.



- Jesteśmy dzisiaj z mieszkankami, z kobietami i mężczyznami z naszego miasta, województwa i kraju - mówiła Pańka.



Dominika Jackowski z KO podkreślała, że celem protestów jest zdymisjonowanie rządu.



- Będziemy tak długo chodzić po ulicy, aż oddacie tę władzę - mówiła Jackowski.



PiS w radzie miasta Szczecin jest w opozycji. Radny PiS Witold Dąbrowski podkreśla, że samorząd nie jest od angażowania się w politykę.



- To będzie takie dolewanie oliwy do ognia, nie jesteśmy od tego. Mamy tu swoje zmartwienia, olbrzymią ilość zakażeń - mówił Dąbrowski.



Radni KO chcą zwołania nadzwyczajnej sesji na 2 listopada. Przewodnicząca rady z prezydenckiego klubu Bezpartyjni odpisała nam na smsa, że jeszcze nie podjęła decyzji i chce, aby radni dowiedzieli się tego od niej, a nie z mediów.