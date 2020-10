Zalegają chryzantemy i znicze? Jest plan B

Znicze mogą poczekać do przyszłego roku, ale co z kwiatami? - pytają rozgoryczeni sprzedawcy.

Piątkowa decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy jest dla nich wyjątkowo bolesna, bo zostali z żywym towarem, którego nie będą mieli okazji sprzedać.



- Nie wiem czy mamy zupę ugotować z tego, czy w skarpy powkopywać? Kwiaty to nie są znicz, że można sprzedać za rok. - W tym roku zaskoczył nas rząd, takie decyzje podejmuje się wcześniej, nie na ostatnią chwilę, Tu dowiedzieliśmy się na kilka godzin przed wszystkim, że nic z tego. - Wydaje mi, że można było zrobić jakieś ewentualnie limity - wejść i wyjść osób odwiedzających cmentarze. Znaczące zamknięcie jednak pokrzyżowało zupełnie plany handlu detalicznego - mówili sprzedawcy.





- Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które mają do sprzedania kwiaty czy znicze do umieszczania postów w grupie. Będziemy zachęcać do ich kupowania. Kwiaty mogą przecież poczekać przez parę dni. Znicze - tym bardziej. Spróbujmy wspólnie to zorganizować, żeby straty były jak najmniejsze - apeluje członkini grupy, Barbara Markowska.



Grupa "Pomóżmy tym, którzy pomagają-Szczecin" liczy ponad 3 tys. członków.







Prezydent Szczecina Piotr Krzystek napisał natomiast na Facebooku, że przedsiębiorcy będą mogli nieodpłatnie handlować w okolicach cmentarzy do przyszłej niedzieli. Władze Kołobrzegu i Rywala zapowiedziały natomiast, że odkupią od handlarzy chryzantemy.







Z pomocą przychodzi im jednak facebookowa grupa "Pomóżmy tym, którzy pomagają". To miejsce, w którym sprzedawcy mogą wirtualnie wystawić swoje towary.