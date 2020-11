50 tys. osób zostanie przebadanych na obecność przeciwciał koronawirusa

Startują zapisy do programu badań przesiewowych na obecność przeciwciał koronawirusa. Przebadanych zostanie 50 tysięcy ochotników z regionu.

To w ramach Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Koronawirusa. Wszystko po to, by sprawdzić jaki odsetek mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przeszło już Covid-19. Badania pozwolą ustalić także tych, którzy przeszli zakażenie wirusem bezobjawowo.Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy w wieku produkcyjnym, czyli kobiety między 18. a 59. rokiem życia oraz mężczyźni do 64 lat - mówi Małgorzata Szelągiewicz ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Prosimy, by do programu zgłaszały się osoby zdrowe, nie kaszlące i bez gorączki. Sam program jest adresowany przede wszystkim do osób czynnych zawodowo. Stad też wychodząc naprzeciw tym potrzebom osób pracujących, które może z racji wykonywania obowiązków zawodowych, mają mniejszy dostęp w tej chwili do ochrony zdrowia. Ci pacjenci będą u nas przyjmowani od godziny 15 do 18. W takich godzinach, żeby ta dostępność dla tych osób również była - mówi Szelągiewicz.Program to wspólny projekt Urzędu Marszałkowskiego i Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Biorą w nim udział także szpital "Zdroje" w Szczecinie, wojewódzki w Koszalinie, placówka w Gryficach oraz Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. Badania potrwają pół roku.Program kosztuje 15 mln złotych. Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji dostępne są na covid.wzp.pl