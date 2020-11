Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Od soboty większość sklepów w galeriach handlowych będzie zamkniętych. Czynne pozostaną jedynie te z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, farmaceutycznymi i zoologicznymi.

A co z resztą? - pyta dyrektor Polskiej Rady Centrów Handlowych, Radosław Knap.



- Centra handlowe są jednymi z najbezpieczniejszych miejsc w przestrzeni publicznej - duża powierzchnia i stosowanie najwyższych standardów sanitarnych pozwalają na bezpieczne poruszanie się po obiekcie. Apelujemy jednocześnie o uruchomienie centrów handlowych, tak szybko, jak tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli - dodaje Knap.



Polska Rada Centrów Handlowych to stowarzyszenie, które zrzesza ponad 200 różnych galerii - między innymi szczecińskie Galaxy, Kaskadę czy Kupca.