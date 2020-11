Galerie handlowe z ograniczeniami. Mieszkańcy: "to może nas uchronić" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od soboty znacząco została ograniczona działalność galerii handlowych. Otwarte mogą być jedynie sklepy spożywcze, z artykułami kosmetycznymi, toaletowymi, czy środkami czystości.

Czy to obostrzenie pomoże w walce z pandemią? Zapytaliśmy o to szczecinian.- Jest godzina prawie 11 i nie ma tłumów. Gdzie normalnie wszyscy o tej godzinie się tutaj kotłowaliśmy. - Z galerii to ja w ogóle nie korzystałam. - Galerie handlowe były takim miejscem, gdzie bardzo dużo ludzi się wymieniało. Myślę, że to bardzo ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa. - To faktycznie może nas uchronić, bo można zamówić sobie przez internet - mówią szczecinianie.Ograniczenia potrwają do 29 listopada. Mogą zostać jednak przedłużone.