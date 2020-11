Laureaci nagrody ks. Domańskiego. "Pokazał, jaką drogą iść, by zadbać o niezależność narodową"

Ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza oraz Halina Szumiło to tegoroczni laureaci nagrody księdza Bolesława Domańskiego.

Ksiądz Tomasz Kancelarczyk otrzymał wyróżnienie za praktyczną realizację zasady obrony życia a Harcerze Zawiszy za wychowanie młodzieży w duchu chrześcijańskich wartości.



- Warto przypomnieć dziś postać księdza Bolesława Domańskiego - mówi ks. Krzysztof Łuszczek, członek kapituły, która przyznaje nagrodę. - Był to człowiek, który pokazał, jaką drogą trzeba iść, aby zadbać o tożsamość i niezależność narodową, nawet w sytuacji, kiedy jest się mniejszością. To jest to, czego Polacy doświadczali w ciągu 123 lat niewoli, że przetrwali, dzięki kulturze, wierze i niezależnej ekonomii.



Ksiądz Bolesław Domański był działaczem Związku Polaków w Niemczech. - Dziełem jego życia był I Kongres Polaków mieszkających w Niemczech, który się odbył w marcu 1938 roku w Berlinie. Wzięło w nim udział prawie 5 tys. delegatów z całych Niemiec. To było wydarzenie niesamowite. Mimo niechęci władz nazistowskich, ks. Domański potrafił zgromadzić Polaków na takim spotkaniu - podkreśla ks. Łuszczek.



To już 34. edycja nagrody księdza Bolesława Domańskiego, która przyznawana jest pod patronatem Stowarzyszenia Civitas Christiana.