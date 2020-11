Niemiecka kanclerz przewiduje trudną zimę dla obywateli

Kanclerz Angela Merkel przyznała, że pandemii koronawirusa nie uda się szybko pokonać. Jej zdaniem najbliższa zima będzie dla wszystkich bardzo trudna.

Angela Merkel zaapelowała do obywateli o czasowe ograniczenie bezpośrednich spotkań i zastąpienie ich nowoczesnymi środkami komunikacji.Kanclerz wyraziła uznanie dla personelu pielęgnacyjnego, który na co dzień w trudnych, warunkach pomaga ludziom starszym i chorym.Kanclerz zamierza co tydzień organizować wideokonferencję z różnymi grupami obywateli. W najbliższy czwartek poprzez łącza internetowe spotka się grupą personelu pielęgnacyjnego, z pielęgniarkami zajmującymi się pielęgnacją chorych i starszych, oraz z osobami wymagającymi takiej pomocy.Angela Merkel w najnowszym nagraniu wideo umieszczonym w mediach społecznościowych przyznaje, że brak bezpośrednich kontaktów z bliskimi jest wyjątkowo trudny, szczególnie dla ludzi starszych i chorych. Dlatego kanclerz, doceniając pielęgniarki i personel pielęgnacyjny, zapewniła, że otrzymają wsparcie finansowe i lepsze warunki pracy."Gdy będą dostępne szczepionki, to ta grupa będzie miała pierwszeństwo. Jeżeli będziemy dysponować niezawodną szczepionką, to osoby odpowiedzialne za opiekę nad chorymi i osoby wymagające takiej opieki będą szybko zaszczepione" – zapewniła Merkel.Kanclerz obiecała, że zrobi wszystko, aby zawód pielęgniarki pielęgnacyjnej oraz pomocy pielęgnacyjnej był lepiej opłacany i tym samym, aby stał się bardziej atrakcyjny dla młodych ludzi.