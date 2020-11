Goście RSnW o podwyżce za wywóz śmieci

Od przyszłego roku podrożeje wywóz śmieci w Szczecinie. Zamiast dotychczasowych 94 złotych, właściciele domów jednorodzinnych zapłacą 99 złotych i 90 groszy.

W przypadku lokali wielorodzinnych, wysokość opłaty będzie natomiast uzależniona od ilości zużytej wody. W "Radiu Szczecin na Wieczór" radny klubu PiS Leszek Duklanowski za podwyżkę cen obwiniał prezydenta Piotra Krzystka.- Prezydent zapowiadał, że Spalarnia Odpadów zahamuje wzrost cen, natomiast nie widzimy tego i to świadczy w sposób taki bezpośredni o tym, że prezydent nie panuje nad tym, żeby powstrzymać wzrosty cen za usługi komunalne - tłumaczył Duklanowski.- Ceny dyktuje rynek - odpowiadał radny Bezpartyjnych, Marek Kolbowicz. - Samo miasto w sobie ani pan prezydent, ani radni nie wywożą śmieci, tylko wywożą to firmy zewnętrzne. Otwierane są oferty i wychodzi, że te oferty są wyższe niż przewidywaliśmy.- W Polsce mamy do czynienia z inflacją, więc ceny wszystkich usług rosną - dodał Ronald Laska, prezes Remondis Szczecin. - Jesteśmy firmą prywatną, gdybyśmy na naszej działalności ponosili straty zapewne prędzej czy później byśmy się z niej wycofali, ponieważ się nie wycofujemy, dlatego ceny kształtujemy w oparciu o koszty.Jak wyliczyli urzędnicy, w 2021 roku Szczecin za wywóz śmieci zapłaci 125 milionów złotych.