Kwartał 36 zmieni się nie do poznania [WIZUALIZACJE]

Nowy budynek z 30 mieszkaniami, ogród społeczny, plac zabaw czy dwupoziomowy parking podziemny na 150 samochodów.

Tak zmieni się kwartał numer 36 w Szczecinie, czyli teren otoczony ulicami Małkowskiego, ks. Bogusława, Bohaterów Getta Warszawskiego i Królowej Jadwigi.



Urzędnicy właśnie ogłosili przetarg na wykonawcę prac. W budynku mieszkalnym znajdą się mieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych, jedno dla wychowanków pieczy zastępczej i na jego dachu będzie taras i ogród warzywny.



W ramach prac powstaną również zbiorniki na deszczówkę, która służyć będzie do podlewania nowych roślin, które pojawią się na tym terenie. Wszystko po to, aby - jak przekonują urzędnicy - kwartał służył mieszkańcom, jako miejsce do wypoczynku i spotkań.



Zainteresowane firmy mogą się zgłaszać do 8 stycznia. Inwestycja ma uzupełniać się z planowaną przebudową al. Wojska Polskiego.