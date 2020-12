CBA zatrzymało pięciu mieszkańców Szczecina. W tle nielegalny obrót paliwem

Funkcjonariusze szczecińskiego CBA zatrzymali pięć osób w związku z nielegalnym obrotem paliwami. Zatrzymani to mieszkańcy Szczecina.

Zarzuty, które stawia im gdańska prokuratura dotyczą popełniania przestępstw i przestępstw karno-skarbowych polegających na wprowadzaniu do obrotu paliwa niewiadomego pochodzenia, sprzedawanego następnie na stacjach paliw w województwie zachodniopomorskim jako olej napędowy. Zarzuty obejmują również zaniżanie i uchylanie się od opodatkowania w związku ze sprzedażą benzyny bezołowiowej. Jednemu z podejrzanych zarzucono ponadto nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych.Zdaniem śledczych, zatrzymane osoby spowodowały uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej w wysokości ponad miliona 200 tysięcy złotych. Dodatkowo doszło do nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 145 tysięcy złotych.Działania grupy były podejmowane na terenie całego kraju i mogły narazić Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej 70 milionów złotych.Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci między innymi poręczeń majątkowych w kwotach od 9 do 40 tysięcy złotych, dozorów policji i zakazów opuszczania kraju.Przestępstwa zarzucone podejrzanym są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8 oraz grzywną w wysokości ponad miliona złotych.