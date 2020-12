Co z Gryfią w Świnoujściu? "Kawiarenka Polityczna" Radia Szczecin

Warto jeszcze raz przeanalizować możliwość ratowania Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu - mówili goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Stocznia ma zostać sprzedana, a pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje w zakładzie w Szczecinie. Pracę straci 200 osób.Apel o wstrzymanie sprzedaży Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu przyjęli radni Sejmiku Zachodniopomorskiego.Wyjściem z sytuacji byłoby stworzenie Morskiego Parku Przemysłowego na terenie Stoczni - mówił radny klubu Bezpartyjni Samorządowcy, Marcin Przepióra.- Wszystkie badania rynku twierdzą, że branża stoczniowa i remontowa wychodzą "z dołka" i mogą się rozwijać. Stąd też myślę, że kwestia przeczekania tego trudnego momentu - pana pana marszałka i pana prezydenta Świnoujścia, pana Żmurkiewicza - zasługują na rozważenie - powiedział.Likwidacja Stoczni to niezrozumiała decyzja - dodawał wiceprzewodniczący klubu Koalicja Obywatelska w Sejmiku, Artur Nycz.- Niezrozumiałym jest, dlaczego nie ratuje się, nie podejmuje się próby ratowania tej części świnoujskiej, tym bardziej, że - jak powiedział szanowny przedmówca - paradoksalnie pandemia sprzyja części remontowej - wskazał.Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radny klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zygmunt Dziewguć przyznawał, że wiedza radnych na ten temat nie jest kompletna.- Rozumiem, że na pewno lepiej zrobi to Żmurkiewicz i Rada Miasta Świnoujście, niż [by to mieć - przyp. red] w Szczecinie. Szkoda, żeby zakład był zlikwidowany, na pewno! - mówił.Dyskusja na temat likwidacji stoczni w Świnoujściu pokazuje hipokryzję polityków - komentował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość, Maciej Kopeć.- Po likwidacji przemysłu stoczniowego, de facto, takie samo myślenie wtedy towarzyszyło tym działaniom: lepiej mieć port lotniczy w Berlinie, a nie w Polsce, czy przemysł stoczniowy w Rostocku. Cały proces tzw. restrukturyzacji i jego niepowodzenie to są rządy Platformy, dzisiaj mamy konsekwencje tego i działania biznesowe, które mają to ratować - dodał.Jak mówił w "Rozmowie pod krawatem" prezes stoczni Gryfia, Krzysztof Zaremba - każdy z pracowników świnoujskiej części Gryfii dostał propozycję - albo pracy w Szczecinie, albo dobrowolnego odejścia z trzymiesięczną pensją i odprawą.