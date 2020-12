Prezydent Andrzej Duda zapalił światło wolności na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uczcił w ten sposób ofiary stanu wojennego.

Znicz stanął pod krzyżem upamiętniającym mszę świętą, którą odprawił na placu Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Prezydent Andrzej Duda mówił, że tamta wizyta papieża w Warszawie obudziła w Polakach pragnienie wolności.- To miejsce, w którym stoimy, ten krzyż upamiętniający mszę z 1979 roku odprawioną tu przez Ojca Świętego Jana Pawła II, naszego papieża. Tamte jego słowa o zstąpienie Ducha Świętego na tą ziemię, to błaganie obudziło. To pragnienie wolności, a przede wszystkim tamten czas i te spotkania z Ojcem Świętym pozwoliły się nam Polakom policzyć. Tak bardzo wielu tej wolności chciało - mówił prezydent Duda.13 grudnia jest Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.