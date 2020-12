RSnW: Macierewicz i Bugaj oceniają stan wojenny

Konfrontacja opinii o stanie wojennym w Polsce - Goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" rozmawiali o stanie nadzwyczajnym w 39. rocznicę jego wprowadzenia.

Stan wojenny, to coś w rodzaju obozu koncentracyjnego - powiedział Antoni Macierewicz, poseł PiS, były minister obrony narodowej.- Nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z wojną przeciwko narodowi polskiemu. Wojną, w której Jaruzelski i jego współtowarzysze zostali przez swoich sowieckich patronów użyci jako narzędzia - ocenił.Mam bardziej zniuansowane zdanie - odparł prof. Ryszard Bugaj, ekonomista i polityk, działacz opozycji, uczestnik obrad okrągłego stołu, który w stanie wojennym był internowany.- Kiedy jechaliśmy z warszawskiego Żoliborza do Białołęki - Warszawa była cała w śniegu, na rogatkach stały czołgi - wiedziałem, że jadę do więzienia. Zresztą byłem krótko internowany, ale byłem przekonany, że nie idę "pod ścianę". Nasza ocena musi być proporcjonalna do czynów, to zresztą jest elementarna zasada wymiaru sprawiedliwości - powiedział.Stan wojenny rozpoczął się w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku.